Man neergestoken in supermarkt Dordrecht

De steekpartij was in de supermarkt

Een man is zaterdagochtend neergestoken in Dordrecht. Dat gebeurde in een supermarkt in winkelcentrum Sterrenburg.

Het slachtoffer trof rond 08:00 uur een bekende in de supermarkt. De twee kregen ruzie, waarna de man vlakbij de kassa's werd neergestoken.

Volgens personeel van de winkel is de man in zijn been geraakt. Mogelijk zou het gaan om een slagaderlijke bloeding. Hij is - door toedoen van het ambulancepersoneel - zonder levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Winkelend publiek reageert geschokt op de steekpartij. Ook het personeel is geschrokken. "We hadden het in eerste instantie niet door, totdat iemand zei dat een man erg aan het bloeden was", reageert een van hen.

De supermarkt is open, maar een deel van één van de paden was tot ongeveer 10:15 uur afgezet. Daar lag bloed en deed de politie onderzoek.

De dader heeft zich later gemeld op het politiebureau. Hij zit vast. Het mes dat hij heeft gebruikt, is in beslag genomen.