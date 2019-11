Nog onduidelijkheid over verdere optredens Youp van 't Hek in Oude Luxor

Het Oude Luxor hoopt na het weekend te kunnen melden of de komende shows van cabaretier Youp van 't Hek in het theater door kunnen gaan. De show van zaterdagavond is in ieder geval geannuleerd, liet het Oude Luxor eerder al weten.

De cabaretier zou deze maand bijna twintig keer in het Oude Luxor optreden. De première was afgelopen woensdag. Van 't Hek stapte vrijdagavond twintig minuten na aanvang van zijn show van het podium af, omdat hij zich niet goed voelde.

Eén van de toeschouwers van de voorstelling 'Met de kennis van nu' vertelde Rijnmond vanuit de foyer van het Oude Luxor Theater dat het daarna even stil bleef in de zaal. "Ze kwamen vertellen dat hij voor de zekerheid naar het ziekenhuis werd gebracht en dat we even in de zaal moesten wachten tot hij in de ambulance zat."



De cabaretier was goed aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. "We verwachten maandag 4 november meer te weten over het al dan niet doorgaan van de komende voorstellingen", zegt het Oude Luxor in een verklaring. "Alle gasten krijgen hierover komende week bericht. Voor nu heel veel beterschap voor Youp en excuses voor het ongemak."