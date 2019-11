Bewoners Oude-Tonge voeren actie tegen nieuw appartementencomplex

Een roze pop, tientallen spandoeken en protestborden sieren de Dabbestraat in Oude-Tonge. De bewoners voeren actie tegen bouwplannen op de tegenoverliggende Oostdijk. "Ik zit in de voortuin, want door een complex van negen meter word ik achter niet meer bruin!"

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft plannen voor een appartementencomplex met 24 woningen aan de Oostdijk. Volgens de bewoners komt dat gebouw nagenoeg in hun achtertuin te staan. Bovendien vinden ze het complex te hoog.

De bewoners die onderaan de dijk wonen, vrezen daardoor geen privacy meer te hebben en continu uit te kijken op de hoogbouw. Ze zijn bang dat het gebouw als een ‘gigantisch zonnescherm’ over hun tuinen uittorent. "Iedereen begrijpt er helemaal niks van", zegt een van de gedupeerden.

Spandoeken

De bewoners van de Dabbestraat hebben daarom spandoeken gemaakt. Ze voeren zaterdag actie op het moment dat mogelijke kopers naar de locatie komen kijken. Ze hopen de bouw van het complex tegen te kunnen houden.

De Dabbestraat is boos op de gemeente. Volgens hen is het bestemmingsplan onder een andere naam gepubliceerd en werd er weinig over het plan met de omwonenden gecommuniceerd. Volgens de bewoners is het bestemmingsplan daardoor langs hen heen gegaan.

De gemeente wees volgens de bewoners bij vragen over het plan naar de projectontwikkelaar. "Maar jullie zijn degene die naar bewoners moeten luisteren en vergunningen afgeven", zegt een van de bewoners daarover.

De gemeente Goeree-Overflakkee zegt serieus om te gaan met de zorgen van de bewoners en zegt later met een uitgebreide reactie te komen op hun actie.