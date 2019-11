Honderden Koerden in centrum Rotterdam voor demonstratie, acht aanhoudingen

In het centrum van Rotterdam was zaterdagmiddag veel politie op de been vanwege de geplande demonstratie van Koerden. Honderden mensen verzamelden zich op Plein 1940 om te demonstreren tegen de Turkse inval in het noorden van Syrië. Rond 16:30 uur was de demonstratie voorbij. De sfeer was af en toe grimmig, maar liep niet uit de hand. In totaal zijn er acht aanhoudingen verricht.