Honderden Koerden in centrum Rotterdam voor demonstratie, man aangehouden

Honderden Koerden demonstreren in centrum Rotterdam tegen Turkse invasie in Syrië

In het centrum van Rotterdam is zaterdagmiddag veel politie op de been vanwege de geplande demonstratie van Koerden. Honderden mensen verzamelen zich op Plein 1940 om te demonstreren tegen de Turkse inval in het noorden van Syrië.

Rondom het plein zijn meerdere ME-busjes aanwezig. Ook worden politieagenten te paard ingezet en wordt met voertuigen gepatrouilleerd.



Demonstranten die spandoeken met zware stokken bij zich hebben, moesten deze stokken vanwege de veiligheid in eerste instantie inleveren. Daar zijn de demonstranten het niet mee eens. "De politie belemmert onze demonstratie", roept een man door een megafoon. "Dat accepteren we niet!"

De politie besloot uiteindelijk alleen pvc-buizen als vlaggenstok toe te staan; zwaardere stokken werden wél in beslag genomen.

Rond 14:00 uur staat een paar honderd man op Plein 1940. Een kwartier later wordt de sfeer grimmiger, ziet een verslaggever van Rijnmond. De demonstranten hebben naast spandoeken ook vlaggen bij zich. Rond 14:25 uur zijn zo'n vierhonderd tot vijfhonderd man begonnen aan een wandeltocht door de stad. Ze lopen via de Posthoornstraat naar de Boompjes en via de Schiedamse Vest terug naar Plein 1940. De demonstranten vragen de politie om hen met rust te laten.

Voor tegendemonstranten is een vak aangewezen op de Wilhelminakade, op de Kop van Zuid. Als gevolg van de demonstratie moeten mensen in het centrum zaterdagmiddag tot 17:00 uur rekening houden met extra drukte, waarschuwt de gemeente.



Arrestatie

Om 15:30 uur zijn de demonstranten na de wandeling door de stad weer terug op Plein 1940. Even daarvoor is bij metrostation Leuvehaven één man door de politie aangehouden vanwege opruiing.

Kort na de terugkomst op Plein 1940 staken demonstranten op het dak van de hogeschool een rookbom af in de kleuren van de Koerdische vlag. Op een spandoek dat van het gebouw wappert staan de woorden 'boycot Turkije'. De politie haalt onder luid gefluit het spandoek weg.

Koerdische regio

De Turkse inval in het noorden van Syrië is in een gebied dat daarvoor een autonome Koerdische regio was. Turkije begon vorige maand een offensief om de Koerden uit het grensgebied te verdrijven.

Turkije sloot een akkoord met Rusland en stelde de Koerden het ultimatum om zich uiterlijk afgelopen dinsdag uit het gebied terug te trekken. Dat was volgens Rusland aan het eind van die middag voltooid, maar de Turkse president Recep Tayyip Erdogan sprak dat later tegen.

Door de militaire operatie zijn meer dan tweehonderd burgers omgekomen en 300.000 mensen op de vlucht geslagen. Het Turkse leger zou zich volgens Koerdische bronnen schuldig maken aan oorlogsmisdaden, waaronder het gebruik van verboden chemische wapens en het martelen en executeren van gevangenen.

Eerdere demonstratie

Een eerdere demonstratie van Koerden in het centrum van Rotterdam liep uit de hand. Half oktober gingen leden van de Koerdische en Turkse gemeenschap met elkaar op de vuist tijdens een demonstratie bij Rotterdam Centraal. Daarbij werden meer dan twintig demonstranten opgepakt en raakten verschillende mensen gewond.