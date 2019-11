Kruising Spijkenisse ochtend dicht vanwege reconstructie ongeluk

Het ongeluk dat gereconstrueerd wordt. Foto: AS Media

De politie sluit zondagochtend een kruising in Spijkenisse af vanwege een reconstructie van een ongeluk. Het gaat om het kruispunt Heemraadlaan/Schenkelweg, laat de politie weten. De sluiting duurt van 07:00 uur tot 12:00 uur.

Op het kruispunt zijn het afgelopen jaar meerdere ongelukken gebeurd. Bij het onderzoek van zondagochtend reconstrueert de politie een ongeluk van 7 juli. Daarbij kwamen destijds twee auto's frontaal met elkaar in botsing. Twee mensen raakten gewond.

Eén van de gewonde, een 23-jarige Spijkenisser, werd toen aangehouden omdat hij onder invloed was van drugs. Ook zijn broer, een 26-jarige man uit Spijkenisse, werd aangehouden omdat hij onder invloed van drugs was. Hij reed in zijn auto achter zijn broer aan en zag het ongeluk gebeuren.



Ook de fietspaden rond de kruising zijn tussen 07:00 uur en 12:00 uur dicht. Wat met de reconstructie van het ongeluk precies bekeken moet worden is niet bekend.