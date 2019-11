Rust: Sparta-PSV (1-0)

Sparta speelt zaterdagavond om 19:45 uur op Het Kasteel tegen PSV voor de twaalfde ronde in de eredivisie. En uiteraard is die wedstrijd live te volgen via Radio Rijnmond Sport met commentaar van Sinclair Bischop.

De Rotterdammers staan momenteel tiende in de eredivisie met vijftien punten uit elf wedstrijden. De laatste twee wedstrijden in de competitie tegen FC Groningen (2-0) en FC Utrecht (1-2) gingen verloren, maar de ploeg van Henk Fraser treft in PSV de nummer drie van de competitie in slechte doen. De Eindhovense bezoekers gingen tegen FC Utrecht (3-0) en AZ (4-0) hard onderuit en zullen op zoek zijn naar eerherstel.

Vanaf 19:00 uur begint Radio Rijnmond Sport met presentator Dennis van Eersel. Sinclair Bischop zit op Het Kasteel om de wedstrijd te voorzien van commentaar. Daarnaast kun je ook ons liveblog volgen. Deze zal rond 19:00 uur hieronder verschijnen.

Scoreverloop Sparta - PSV (Ruststand: 1-0)

28' Ragnar Ache 1-0

Opstelling Sparta

Harush; Abels, Vriends, Matheij, Faye; Harroui, Auassar, Smeets, Rayhi; Ache, Dervisoglu