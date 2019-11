Sparta verspeelt zege op PSV in blessuretijd (2-2)

Op Het Kasteel gaf Sparta in de absolute slotfase van het duel met PSV de zege weg. In de laatste minuut scoorde Cody Gakpo de 2-2 voor de Eindhovenaren.

Ragnar Ache opende de beschietingen door een voorzet vanaf links op de paal te verlengen na acht minuten voetbal. Tien minuten later was het PSV dat het aluminium teisterde. Portugees Bruma schoot een pass van Denzel Dumfries op de bovenkant van de lat. Maar na 28 minuten profiteerde Sparta via Ragnar Ache van een slechte fase van de bezoekers. Een schot van Bryan Smeets kwam via PSV-doelman Jeroen Zoet voor de voeten van Ache die de 1-0 in de touwen schoot.

De bezoekers uit Eindhoven schoten in de tweede helft uit de startblokken. Binnen vijf minuten namen Bruma, Dumfries en Michal Sadílek het doel van Ariel Harush onder vuur, allen zonder succes. Uiteindelijk was de stormloop op het Sparta-doel Harush éénmaal te machtig. Michal Sadílek verschalkte de doelman voor de 1-1 in de 56e minuut. Maar op het moment dat PSV leek door te drukken maakte Sparta in een mooie counter de 2-1. Ragnar Ache zette met een hakje Mohamed Rayhi voor de neus van Jeroen Zoet. Rayhi rondde koeltjes af voor de 2-1. PSV drukte in het restant van de wedstrijd stevig aan op de goal van Sparta, terwijl Sparta de nodige countermogelijkheden kreeg. In de blessuretijd was het Cody Gakpo die de 2-2 maakte.

Sparta is door het gelijkspel naar de negende plaats geklommen. De ploeg van trainer Henk Fraser klimt over FC Twente heen dat nog speelt tegen AZ.

Scoreverloop Sparta - PSV (Ruststand: 1-0)

28' Ragnar Ache 1-0

56' Ritsu Doan 1-1

58' Mohamed Rayhi 2-1

90+1' Cody Gakpo 2-2

Opstelling Sparta

Harush; Abels, Vriends, Matheij, Faye; Harroui, Auassar, Smeets (90' Rigo), Rayhi; Ache, Dervisoglu (79' Veldwijk)