Rotterdamse schooldirecteuren over extra miljoenen voor onderwijs: 'Een doekje tegen het bloeden'

De Jong voert sinds het nieuws van vrijdagavond over het akkoord en het extra geld overleg met een groep schooldirecteuren uit de regio. Die verzamelen zich in de actiegroep 'WijonderwEIS', met een achterban van duizenden leraren in en om Rotterdam. Vijf dagen voor een grootse actie maakt het nieuws hen alleen maar verdrietig, zegt De Jong. Daarmee doelt ze op de grote lerarenstaking, die voor woensdag 6 november stonden gepland.

De onvrede in het onderwijs over werkdruk, lerarentekort en gebrek aan langetermijnbeleid stapelt zich al jaren op. Alles was al voorbereid voor woensdag: spandoeken, folders, hesjes en een programma met sprekers.

Omdat het nu weekend is, is het lastig voor de docenten om bij elkaar te komen. Ze hebben via de app besloten om alles te laten bezinken. Maandag verwachten ze te besluiten wat ze eventueel nog kunnen doen.

'Geen klaagverhaal'

Ook Wilke Vos, directeur van basisschool De Kleine Prins en actief in 'WijonderwEIS' is strijdlustig. Hij baalt ervan dat docenten misschien weer als 'de klagende leraren' worden gezien. "Leraren klagen niet, we willen gewoon de middelen om goed les te kunnen geven. Het is geen klaagverhaal, maar zet beleid uit zodat we niet elke keer om geld hoeven bedelen. Want zo voelt het."

De beloofde 460 miljoen van het kabinet lijkt vooralsnog geen reden om de geplande acties stop te zetten. "Hoe kan het nou toch dat we ons hiermee weg laten sturen? Het is nul structureel geld. Het gaat niet om wat nodig is in het onderwijs, namelijk kinderen een toekomst geven, daar is nul ruimte voor", zegt Joan de Jong. De actiebereidheid is binnen de groep directeuren alleen maar groter, zegt ze.

Geld en beleid

Een deel van het geld was al toegezegd en is nu gewoon wat naar voren geschoven, leggen de schooldirecteuren uit. "Geld is zeker wel een deel van het probleem. Maar ook dat er al jaren geen toekomstbestendig beleid is, onafhankelijk van politieke kleur. Dit geld is een sigaar uit eigen doos."

De boosheid van de actievoerende onderwijzers richt zich vooral op de lerarenbonden, die het akkoord sloten met minister Slob.

Status

Een van de grootste zorgen in het onderwijs is het toenemende lerarentekort. "De salarissen binnen het voortgezet onderwijs en het primaire onderwijs liggen te ver uit elkaar", zegt De Jong. "Leraar worden is steeds minder in trek, terwijl het het mooiste vak ter wereld is." Dat is ook de zorg van Wilke Vos: "Het gaat ons om status. Het beroep is gedevalueerd. We willen de status van de docent omhoog krijgen."

Dat gebrek aan status komt deels door de beeldvorming van het beroep, maar ook door het gebrek aan waardering, volgens Joan de Jong.

Spanning

De Rotterdamse schooldirecteur heeft een contract voor 38 uur, maar werkt structureel 45 uur per week. Haar lerarenteam is fantastisch, zegt ze, maar de spanning is voelbaar. De Jong vertelt over een juf op een andere school die haar zwangerschap als 'slecht nieuws' naar haar directeur bracht. Ze maakte zich zorgen of er wel iemand voor de klas zou staan tijdens haar verlof.

De schooldirecteuren van 'WijonderwEIS' vragen hun achterban nu via een online-enquête hoe het verder moet en wat ze van de situatie vinden. Ook volgen ze de polls van WO In Actie en Leraren In Actie. Maandagochtend om 10:00 uur komen ze bij elkaar om te beslissen of en hoe de geplande acties doorgaan.