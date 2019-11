In de hal van metrostation Heemraadlaan in Spijkenisse is zaterdagavond een jongen neergestoken. De politie heeft na een achtervolging een 13-jarige jongen opgepakt.

Het 14-jarige slachtoffer is ernstig gewond. Er was een traumahelikopter voor hem opgeroepen.

De dader, volgens de politie waarschijnlijk ook een tiener, is op de vlucht. De politie is naar hem op zoek. Over de precieze aard van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen, maar de jongen was aanspreekbaar.