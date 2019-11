Mitchel van Gastel over 'Het Sparta Sprookje': 'Er zijn genoeg verhalen te vertellen'

Mitchel van Gastel over Sparta-documentaire: 'We spreken elkaar nog steeds'

De jeugdopleiding van Sparta wordt geroemd in binnen- en buitenland. In 2008 was daar één van de hoogtepunten, toen de A1 landskampioen werd. Nu komt er een documentaire over de lichting die kampioen werd onder de titel 'Het Sparta Sprookje'.

De groep die kampioen werd kent vele namen die het betaald voetbal gehaald hebben zoals Kevin Strootman, Nick Viergever, Ilias Bel Hassani, Lerin Duarte en Marten de Roon. Maar ook spelers, zoals Mitchel van Gastel, die het betaald voetbal niet haalden.

De ploeg is nooit uit elkaar gegroeid volgens Van Gastel. "We hebben nog steeds een app met elkaar. De meeste zitten er nu in vanwege de reünie, maar hiervoor hadden altijd wel een vast clubje dat elkaar sprak en elkaar zag in de stad. Maar er zijn genoeg verhalen te vertellen."

De financiering van de documentaire is nog niet rond, de makers en Sparta hebben daarom een crowdfundingsactie opgestart om het benodigde geld binnen te halen. De documentaire moet in april in première gaan op het SportFilmFestival in Rotterdam.

Beluister het volledige interview met Mitchel van Gastel over de Sparta-documentaire bovenaan het artikel.