Zaalsporten: Sliedrecht Sport wint Rijnmondderby van ZVH

De volleyballers van ZVH en Sliedrecht Sport hebben er een spannende regioderby van gemaakt in de eredivisie. De Sliedrechters trokken in Zevenhuizen aan het langste eind door met 3-2 te winnen.

De eerste set ging naar de gastheren die met 28-26 wonnen. Daarna zakte ZVH door het ijs door met 25-13 te verliezen. In de derde set boden de Zevenhuizenaren weer weerstand en wonnen die set met 25-22. Sliedrecht Sport vocht zich echter terugen won de vierde en vijfde set. De Sliedrechters staan door de zege bovenaan in de eredivisie. ZVH staat zevende met drie punten uit vier wedstrijden.

De dames van Sliedrecht Sport zijn hun ongeslagen status kwijt in de eredivisie. In sporthal De Basis was titelconcurrent Eurosped uit Almelo met 3-1 te sterk voor de Sliedrechters. De eerste set ging nog naar de regerend landskampioen met 25-22, maar daarna gingen de Almeloërs aan de haal met de zege door drie sets op rij te winnen (25-21, 25-20 & 25-13). Sliedrecht Sport doet de koppositie over aan Eurosped, dat als enige nog ongeslagen is in de eredivisie.

Basketbal

De heren van Feyenoord Basketball hebben zichzelf teruggevochten in de wedstrijd tegen Basketbal Academie Limburg. In het eerste kwart schoten de Limburgse gastheren met scherp en liepen weg tot een 26-15 voorsprong. De ploeg van Toon van Helfteren repareerde nog voor rust de schade door met een 38-37 voorsprong te gaan rusten. Zeker door een dominante rebound liepen de Rotterdammers in de laatste twee kwarten uit tot een 82-70 overwinning.

Overige uitslagen basketbal

Joly Jumpers - Binnenland n.n.b.

Waterpolo

De dames van ZPB hebben op bezoek bij SWOL 1894de eerste zege van het seizoen geboekt. Vijf minuten voor tijd leek de 15-10 voorsprong de zege veilig te stellen. Toch kwamen de Zwolse gastvrouwen nog terug tot 15-13. Door de zege klimmen de Barendrechtse waterpolosters naar de zesde plek in de eredivisie met drie punten uit drie wedstrijden.

Overige waterpolo-uitslagen

ZPB Heren - UZSC 4-14

Polar Bears - SVH 16-14