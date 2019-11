Henk Fraser na Sparta - PSV: 'Ondanks de 2-2 maakt dit me trots'

De teleurstelling was groot bij Sparta toen het zaterdagavond op Het Kasteel in de blessuretijd de gelijkmaker van PSV tegen kreeg. Sparta-trainer Henk Fraser baalt van het 2-2 gelijkspel tegen de Eindhovenaren maar is derhalve toch positief over zijn ploeg.

"Als je 'm vlak voor tijd tegen krijgt is dat teleurstellend natuurlijk. Je hebt er keihard voor gewerkt en nagenoeg alles goed gedaan", aldus Fraser.

Verbeterpunten

Wat Sparta wél fout deed kan Fraser goed benoemen. "Als we praten over wat beter zou kunnen, dan is het de wedstrijd op slot gooien. Bij 2-1 krijgen we voldoende mogelijkheden op de 3-1. Als je die maakt is het wel klaar. Maar op het einde zaten we er doorheen. Daardoor waren we minder scherp in de duels en afvallende ballen. Maar ik kan ze wat dat betreft niks kwalijk nemen."

De trots op zijn ploeg bij de oefenmeester zit voornamelijk in de reactie op de 1-1 van PSV kort na rust. "Na de 1-1, daar kon het Sparta van vorig jaar moeilijk mee omgaan. We hebben een aantal jongens in de ploeg, die de rug rechtten. Dat maakt me toch wel trots."

