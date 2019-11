Rijnmond Onderneemt: Sharmi buigt arbeidsbeperking om naar een eigen bedrijf

Ruim tweeduizend beginnende ondernemers trok de KVK Startersdag zaterdag. Dat is een jaarlijks evenement waarop beginnende ondernemers bij workshops en lezingen inspiratie op kunnen doen. De 36-jarige Sharmi Bernabela is zelf startend ondernemer en ging in gesprek met bezoekers. Ze heeft een bijzonder verhaal.

Het leven van Sharmi veranderde drastisch toen ze te horen kreeg dat ze de ziekte Multiple sclerose (MS) heeft. Ze werd afgekeurd en kon daardoor niet meer werken in de zorg, wat ze tot dan toe met plezier deed.

Omdat Sharmi toch graag aan het werk blijft, besloot ze haar eigen bedrijf te starten. Zo kan ze werk doen dat past binnen de beperkingen van haar ziekte. Ook werkt ze een dag in de week nog op een kinderdagverblijf. Het is een uitzondering dat instellingen mensen met een arbeidsbeperking aannemen.

Met haar onderneming is ze van plan ondernemers in dezelfde situatie, met een arbeidsbeperking, te coachen. Zelf leerde ze haar leed om te buigen naar iets positiefs. Die boodschap wil ze delen met andere starters. Sharmi is pas net begonnen en is nog bezig met marktonderzoek, maar mocht op de KVK Startersdag al haar verhaal delen met bezoekers.

"Ik ben uitgenodigd omdat ik een sterke pitch heb. Daar zou ik mensen mensen mee kunnen helpen. En ook mijn verhaal vertellen, mijn traject van mijn ambitie en passie naar een bedrijf vormen", vertelt Sharmi. "En ook dat je een bedrijf kunt beginnen juist uit een punt van pijn of verdriet."