Film over Noorse fjorden sleept prijs in de wacht op Rotterdams filmfestival

Een film over de Noorse natuur heeft zaterdagavond de publieksprijs gewonnen op het Wildlife Film Festival in Rotterdam.

De film gaat over het leven in de diepe fjorden van Noorwegen. De Duitse documentairemaker Jan Haft filmde koraalriffen en lichtgevende zeediertjes, maar ook orka's en bultrugwalvissen die in de fjorden zwemmen.

De beste korte film (M6nths) gaat over een biggetje dat naar vrijheid verlangt.

Er waren tien prijzen die werden uitgereikt in categorieën als 'Awareness Award', 'Animal Behaviour' en 'Green Impact'. Ook was er een kinderjury. Die koos voor een film over het dierenleven in de uitgestrekte Canadese bossen.

Ook was er een prijs voor The Last Male on Earth, over het uitsterven van de Zwarte Neushoorn. Maakster Floor van der Meulen vertelde eerder in het Rijnmond-programma Chris Natuurlijk over deze film: