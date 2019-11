Dick Advocaat debuteert bij Feyenoord met ruime zege in Venlo

Nicolai Jørgensen zet Feyenoord op voorsprong in Venlo. Foto: VK Sportphoto

Feyenoord heeft zijn eerste wedstrijd onder leiding van trainer Dick Advocaat gewonnen. De Rotterdammers wonnen in Venlo met 0-3 van VVV. Feyenoord ging met 0-2 rusten door goals van Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis. Vlak voor tijd maakte diezelfde Berghuis er via een strafschop 0-3 van.

VVV en Feyenoord creëerden in de beginfase niet zo gek veel. VVV-speler Evert Linthorst kon bijna een teamgenoot vrijzetten voor Kenneth Vermeer, maar wist de bal niet onder controle te krijgen.

Een paar minuten later lag de bal opeens in het doel van VVV-Venlo. Nicolai Jørgensen dook bij de eerste paal op na een voorzet van Jens Toornstra en tikte binnen: 0-1.

Met nog tien minuten te spelen voor rust kon Feyenoord de score zelfs verdubbelen. Met wat geluk kreeg Steven Berghuis de bal mee en kon hij van afstand met links lekker uithalen met zijn linker: 0-2. De nieuwe aanvoerder van Feyenoord vierde het doelpunt met de gehele bank. Met die 0-2 stand gingen beide ploegen rusten.

Na rust was hetzelfde spelbeeld te zien. Er gebeurde niet veel, ondanks VVV wel degelijk probeerde aan te zetten. Maar op een paar gevaarlijke voorzetten en wat mogelijkheden na, werd het niet écht gevaarlijk.

Christian Kum kreeg nog wel een rode kaart. Hij pakte zo’n kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart.

Door een handsbal van VVV’er Steffen Schäfer kreeg Feyenoord in de laatste minuut nog een strafschop. Die werd benut door Berghuis, die zijn tweede maakte.

Scoreverloop

18' 0-1 Nicolai Jørgensen

34' 0-2 Steven Berghuis

Opstelling Feyenoord

Vermeer; Karsdorp (Geertruida 77'), Ié, Van der Heijden, Haps; Fer, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Jørgensen (Narsingh 84'), Sinisterra (Larsson 81')