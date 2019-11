Heroïsch Feyenoord-duel in Bremen 25 jaar geleden: 'Huidige generatie zegt waarheid niet meer tegen elkaar'

Het team van Feyenoord bestond verder onder meer uit huidig Feyenoord-assistent John de Wolf, Gaston Taument, Peter Bosz, Henk Fraser, Ed de Goeij én Regi Blinker.

Laatstgenoemde kan het zich nog goed herinneren. "Dat waren heftige wedstrijden", vertelt hij op Radio Rijnmond. "Dat begon in De Kuip met een aantal spelers die op bekende Duitse wijze schwalbes begonnen te maken. Dat irriteerde de échte mannen, waaronder ik. Maar uiteindelijk hebben we dat in Duitsland recht kunnen zetten. Dat werd een revanchewedstrijd, maar ook voor hen. Ze wilden ons pijn doen. Maar uiteindelijk hebben we het daar mooi geklaard.

Ik weet nog dat we elkaar aankeken dat we wel professioneel en rustig moesten blijven en dat het niet uit de hand mocht lopen met rode kaarten. Maar als zij zich dusdanig aanstelden, stonden we er wel met zes of zeven man omheen om dat te laten zien."

Probleem van huidig Feyenoord

"Achteraf was de kracht van het team dat we een vriendenteam waren, die elkaar buiten het veld zagen en elkaar de waarheid durfde te zeggen. Zonder dat je dat vervelend vond, gaf je ten goede van de wedstrijd elkaar soms op de flikker. Daar werd je beter en sterker van."

Iets wat bij het huidige Feyenoord ontbreekt, zei trainer Dick Advocaat deze week. "Als hij dat geconstateerd heeft, dan kan dat. Ik heb dat soort geluiden ook al eerder gehoord en niet alleen bij Feyenoord. In deze nieuwe generatie is het zo dat ze elkaar minder de les lezen of de weg wijzen. Ik vind een gezonde kritische opmerking, om elkaar op te peppen, erbij horen. Als dat helemaal wegvalt, dan gaat er echt iets mis in het voetbal."

De Wolf

Blinker denkt dat Advocaat wat teweeg kan brengen in De Kuip. "Ik ben ook fan van De Wolf als motivator, als filter. Hij ziet alles en hij zal ook confrontaties aan gaan en spelers aanspreken op dingen wat misschien voorheen niet gebeurd is. Dan geloof ik dat er iets kan ontstaan en daar hoop ik ook op.

Hij kan de verdedigers ook beter maken. Hij was altijd iemand die tactisch dingen kon zien. Het overbrengen is natuurlijk een ander verhaal, maar ik geloof er zeker in dat hij die jonge verdedigers zeker kan helpen."

