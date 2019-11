Veldrijdster Alvarado wint in Ruddervoorde en herovert koppositie in klassement

De Rotterdamse veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Superprestige rit in Ruddervoorde gewonnen. Alvarado reed van begin tot eind vooraan en bleef Sanne Cant ruim voor.

De Amerikaanse Katie Compton complementeerde het podium.

Het is voor Del Carmen Alvarado haar tweede zege in de Superprestige. Daardoor herovert de veldrijdster van Corendon-Circus haar koppositie in het klassement.

Zij neemt de eerste plek over van landgenote Yara Kastelijn die in Ruddervoorde vijfde werd.