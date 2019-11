Rotterdam strijdt tegen overlast weesfietsen en fietswrakken

Fietsen die van niemand lijken te zijn maar wel gigantisch in de weg staan in de openbare ruimte. In Rotterdam zijn veel weesfietsen, fietswrakken en verkeerd geparkeerde rijwielen. De afdeling Handhaving van de gemeente heeft nu een proef lopen met een team wat zich alleen maar deze fietsproblemen bezig houdt.

"We komen handen en voeten te kort", zegt Salah Lagritite teamleider Handhaver van de Gemeente Rotterdam . "We hebben een leger aan handhavers nodig willen we alle overlastgevende fietsen weghalen."

Lagritite zijn team werkt voornamelijk in het centrum en op Centraal Station Rotterdam. Bij het station staan voornamelijk verkeerd en hinderlijk geparkeerde fietsen. "We halen vaak meer dan tachtig fietsen per dag weg. En we stickeren de fietsen waarvan we vermoeden dan ze een 'wees' of een 'wrak' zijn."

Voor weesfietsen geldt een wachtperiode van veertien of achtentwintig dagen, afhankelijk van de plaats waar het rijwiel staat. Een wrak krijgt ook nog een kans om door de eigenaar te worden meegenomen voordat de handhavers hem in de vrachtwagen laden.

Fietspunt

De in beslag genomen rijwielen komen terecht bij het Fietspunt aan de Koperstraat in Rotterdam Alexander. "Zodra een fiets bij ons over de drempel komt, wordt ie geregistreerd en ingevoerd in een speciaal systeem. De eigenaar kan dan, tegen betaling, het rijwiel hier komen ophalen", vertelt Maarten Koolen Teamleider van het Fietspunt.

Er staan altijd zeker vierduizend fietsen bij het Fietspunt. "De verkeerd geparkeerden worden vaak door de eigenaren opgehaald. Van wees- en wrakfietsen halen we de bruikbare onderdelen af. De werkplaats van een kringloopwinkel maakt er daar dan weer complete fietsen van", zegt Koolen.

De Zoekmachine kreeg een vraag over een weesfiets van Annelies de Weerd uit Rotterdam Centrum. Bij haar in de straat staat al een jaar een herenfiets waar ze vanaf probeert te komen. De Weerd: "Hij staat niet op slot, ziet er nog goed uit en is duidelijk van een lang persoon want het is een verhoogde fiets". Annelies heeft bij alle mogelijke instanties 'van politie tot gemeente' aangeklopt maar tot de dag van de uitzending staat de weesfiets er nog. Maar mogelijk is hij binnenkort voorgoed verdwenen...