'5 euro? Op je muil!' Willems Kantine vanavond op TV Rijnmond

"Geld? Je hebt nooit geen geld!" De veelgeprezen docu-serie Willems Kantine keert terug. De eerste aflevering van de serie die meer dan tien jaar geleden werd uitgezonden, is zondagmiddag om 17:31 uur opnieuw te zien op TV Rijnmond.

In Willems Kantine volgde regisseur Roy Dames het personeel en een aantal vaste bezoekers van het onmiskenbaar Rotterdamse café aan de Vierhavensstraat, waar het meest exotische op de menukaart macaroni was en alcohol werd gebruikt om verdriet mee weg te drinken.

Met uitspraken van iconische bezoekers als Bob en Jos haalde Willems Kantine de status van cultserie. Quotes als “Vijf euro? Op je muil, gauw!” zijn massaal op t-shirts bedrukt en op YouTube is de serie in zijn geheel miljoenen keren bekeken.

Veel bezoekers van het in 2007 gesloopte café zijn inmiddels overleden. Een enkeling, zoals cowboy Jos, leeft nog. In drie nieuwe afleveringen kijkt regisseur Dames met overlevenden en nabestaanden terug op de periode toen alles beter was. Ook deze afleveringen zijn binnenkort te zien bij Rijnmond.

De zes oude afleveringen van Willems Kantine worden vanaf zondag 3 november om 17:31 uur, met ieder uur herhalingen, herhaald op Rijnmond. De drie nieuwe afleveringen zijn vanaf zondag 15 december op hetzelfde tijdstip te zien.