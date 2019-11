Advocaat na VVV-Feyenoord: 'Instelling was geweldig, maar maken nog onnodige fouten'

Dick Advocaat beleefde een een prettige eerste wedstrijd voor Feyenoord. De 72-jarige oefenmeester won met Feyenoord met 0-3 bij VVV-Venlo. Uiteraard was Advocaat tevreden over het resultaat, maar het spel moet nog wel beter, vindt De Kleine Generaal.

"De instelling was wel geweldig van de jongens. Ze waren echt gemotiveerd, maar je weet ook dat als je té gemotiveerd bent, dat je fouten kan gaan maken", vertelt Advocaat in gesprek met Dennis van Eersel.

Onnodige fouten

"We hebben op bepaalde momenten onnodige fouten gemaakt toen we de bal handen. Maar de intentie die we hadden, de controle hebben, dat ging grote delen van de wedstrijd goed.

Maar er waren ook momenten dat we ons te ver naar achter lieten dringen. Dat moet beter, maar je kan niet gelijk verwachten dat alles goed gaat. Je krijgt zelf nog de mogelijkheid om het op de counter uit te spelen, maar dat werd niet goed uitgespeeld."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Dick Advocaat.