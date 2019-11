Verwarring in het onderwijs, leraren staken woensdag tóch

We gaan staken! O nee, we krijgen 460 miljoen euro, de landelijk staking is afgeblazen. Wacht even, het akkoord is niet goed genoeg, we staken toch! Het was de afgelopen dagen nogal een geharrewar in de onderwijswereld.

Onder leraren, maar ook onder ouders van kinderen op de basisschool is veel onduidelijkheid. Veel ouders hadden al opvang geregeld voor komende woensdag. Geen les betekent immers dat er wat anders moet worden bedacht: een sportclinic of een snipperdag bijvoorbeeld. Of oma weer lief aankijken.

De staking stond al een tijd op de agenda, maar vrijdagavond zei de grootste onderwijsbond AOb dat de staking van de baan was. Sommige scholen communiceerden toen dat kinderen toch naar school konden komen op woensdag.

Zaterdag ontstond verwarring, omdat PO in Actie en Leraren in Actie wel het werk wilden neerleggen. Veel leraren zijn het daarmee eens, vooral omdat het bedrag dat is toegezegd door kabinet niet structureel is. Om de verwarring compleet te maken, draaiden de AOb en CNV vandaag bij : de bonden roepen de leden nu alsnog op om te gaan staken.

De Algemene Vereniging Schoolleiders noemt de situatie van dit weekend "heel chaotisch". "Al dat welles-nietes is verwarrend", zegt voorzitter Petra van Haren. "Schooldirecteuren willen ook graag duidelijkheid, want zij staan maandagochtend aan de poort om aan ouders te vertellen wat er gaat gebeuren woensdag."

Maar niet alle schoolbesturen weten al waar ze aan toe zijn, omdat het uiteindelijk de leraren zijn die bepalen of ze staken of niet. "Schoolleiders zitten soms ook met verdeeldheid in hun teams. Sommige leraren willen wel staken, anderen niet. Maar er staan woensdag wel een paar honderd kinderen op het schoolplein en daar moeten ze wat mee."

Wat daar dan mee moet, horen veel ouders waarschijnlijk morgen pas. Een meevaller: woensdag is op veel basisscholen maar een halve lesdag, dus als de kroost tóch niet onder de pannen is, hoeft er maar voor een paar uur iets te worden geregeld.