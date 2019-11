René van Eck: 'Feyenoord verslaat gehavend Young Boys'

Feyenoord won zondag met 0-3 bij VVV-Venlo en zal zich alweer moeten richten op de volgende wedstrijd. In de Europa League nemen de Rotterdammers het donderdag in De Kuip op tegen Young Boys.

De Zwitsers verloren hun laatste competitieduel tegen Servette FC met 3-0 en kwamen gehavend uit het duel.

"Ik zag dat er weer een aantal spelers geblesseerd van het veld gingen en ze hadden al een aantal geblesseerden, zoals ex-Ajacied

Miralem Sulejmani en Guillaume Hoarau. Ik denk dat dit wel een tikkie is", zegt René van Eck, onder andere voormalig speler en trainer in Zwitserland bij FC Luzern.

"Gianluca Gaudino, die het de laatste tijd goed doet op het middenveld, ging geblesseerd het veld af en ik zag dat ze op de bank ook nog niet de jongens terug hadden, die een langdurige blessure hebben", gaat oud-Excelsior-speler Van Eck verder op Radio Rijnmond.

Respect voor Advocaat

Gerardo Seoane, de trainer van Young Boys, belde Van Eck op over de nieuwe trainer van Feyenoord: Dick Advocaat. "Dat was het eerste waar hij me voor opbelde. Hij denkt dat er qua stijl anders gevoetbald zal worden. Daar moet ik hem wel gelijk in geven.

Hij kent Advocaat van de clubs waar hij actief was en ook vaak succesvol was. Hij heeft daar respect voor."

Andere weg inslaan

Van Eck verwacht een overwinning voor Feyenoord. "Ik denk gewoon dat Feyenoord nu een andere weg inslaat en ander voetbal gaat laten zien. Misschien was het tegen VVV nog niet goed, maar ze pakken in ieder geval drie punten en laten we hopen dat het donderdag ook zo is."

Beluister hierboven heel het gesprek met René van Eck.