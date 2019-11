Politie slingert opnieuw gevaarlijk rijdende trouwstoet op de bon

Tien bestuurders van auto’s in een trouwstoet in Rotterdam zijn zondag door de politie op de bon geslingerd. Ze reden gevaarlijk, blokkeerden wegen, negeerden rode verkeerslichten en staken vuurwerkfakkels af.

Rond 15:00 uur kwam bij de politie een melding binnen over de dertig automobilisten. De politie schrijft op haar Facebookpagina, dat in de Slaghekstraat in Rotterdam-Feijenoord de bestuurders aan de kant zijn gezet.

De deelnemers aan de trouwstoet vonden dat de politie maar begrip moest hebben voor hun speciale dag. De agenten vonden dat die 'speciale dag' geen reden was om andere weggebruikers in gevaar te brengen.

Nadat de bestuurders geïrriteerd wegreden -en een aantal van hen zonder reden het overige verkeer weer ophield- trokken de agenten de bonnenboekjes opnieuw. De vertrekkende trouwstoet is daarna nog een tijdje via cameratoezicht gevolgd.