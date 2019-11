Cruiseschip MSC Grandiosa eerder dan verwacht in haven Rotterdam

Cruiseschip de MSC Grandiosa is maandagochtend eerder dan gepland de haven van Rotterdam binnengevaren. Het nieuwste vlaggenschip en tevens grootste cruiseschip van de Zwitserse rederij MSC Cruises zou eigenlijk om 10:00 uur aanmeren bij de Wilhelminakade, maar dat werd zo'n drie uur eerder.

Het schip is bezig aan een zogeheten maidentrip. Dat is de eerste officiële reis van een nieuw zeeschip. De reis begon donderdagavond in Frankrijk.



Het enorme schip is meer dan 331 meter lang, 43 meter breed en 65 meter hoog. Aan boord zijn 2421 hutten. Er zijn elf restaurants, twintig bars, een trap van Swarovski-kristallen en een winkelcentrum. Aan boord verzorgt Cirque du Soleil at Sea twee nieuwe acrobatische shows.

Milieuvriendelijk

"Prachtig hè", zegt Erik Schuffel, Directeur Nederland van MSC Cruises over het schip. "Ik heb echt kippenvel, ze ligt er prachtig bij."

De grootte maakt het schip niet per se bijzonder; dat zijn vooral de milieuvriendelijke technologieën die in dit nieuwe schip verwerkt zijn.

Zo produceert het schip negentig procent minder schadelijke stikstofdioxide. Daarnaast heeft de scheepvaartmaatschappij een nieuw afvalwaterzuiveringssysteem ontwikkeld, waardoor de impact van lozingen aanzienlijk beperkt wordt. Ook verbruikt de MSC Grandiosa minder brandstof per passagier.



Het schip kan gebruik maken van walstroom, zodat de motoren niet hoeven draaien terwijl het schip stilligt aan de kade. Stroom wordt dan gebruikt vanaf het vaste land. "Je moet toch stroom hebben, voor de keukens bijvoorbeeld. We zijn met dit schip klaar voor walstroom, maar er zijn nog maar drie havens op de hele wereld die dat tot nu toe aanbieden", zegt Schuffel.

In Rotterdam stappen maandag tweeduizend reisagenten aan boord, om een nacht op het cruiseschip te slapen en bijgepraat te worden over alle milieu-aspecten en het aanbod voor de gasten. Dinsdag om 13:00 uur gaat de reis verder naar Hamburg.

De eerste cruise start op 23 november in Genua (Italië).