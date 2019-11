Minister noemt geweld en bedreigingen in jeugdzorg 'onacceptabel'

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) is geschrokken van de brief die hij kreeg van de zestien gecertificeerde jeugdzorginstellingen in Nederland, waaronder Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond. De instellingen luiden de noodklok over de agressie, intimidatie en het geweld waarmee volgens hen acht op de tien medewerkers te maken krijgt.

Eén van hen is Reinier Merison van Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond. Hij vertelt bij de NOS dat hij een gezin met jonge kinderen begeleidde, waarbij de ouders uit elkaar waren en een omgangsregeling met de vader was opgezet. Die werd tijdelijk stopgezet, omdat er te veel ruzie was. Daarna volgden de bedreigingen aan het adres van de jeugdbeschermer.

Hij kreeg een doos met een douchekop en een brief met verwijzing naar Auschwitz en de SS, vertelt hij. "Dat hakt er samen met de tientallen andere dreigbrieven van deze vader behoorlijk in."

Het gevoel van de dreiging nam hij mee naar huis, schrijft de NOS. "Je hoopt niet dat zo'n man een keer voor je deur staat. Je gaat dan opletten met boodschappen doen. Tegen mijn familie zei ik dat ze hun Facebookpagina goed moeten afschermen, je wilt niet dat mensen bij ons kunnen uitkomen."

'Lijkt steeds ernstigere vormen aan te nemen'

De minister is geschokt door de heftigheid van de incidenten. "Hoewel signalen over geweld tegen hulpverleners mij eerder hebben bereikt, lijkt het alsof het geweld steeds ernstigere vormen aanneemt", zegt de minister in een reactie op de brief. "Dit is onacceptabel."

"Jeugdbeschermers hebben de belangrijke taak kinderen en jeugdigen die in hun ontwikkeling worden bedreigd bescherming te bieden. De rechter heeft hen het toezicht op deze kinderen toevertrouwd. Zij staan daarbij voor soms ingrijpende keuzes."

Dat ouders niet altijd achter deze keuzes staan, begrijpt de minister. "Wat ik niet accepteer is dat jeugdbeschermers daarbij bestookt worden met verbale agressie en geweldbedreigingen. Jeugdbeschermers moeten veilig hun werk kunnen doen en op respect van de samenleving kunnen rekenen."

Bescherming en steun

De instellingen vragen de ministers en de politiek om de professionals openlijk te steunen en te beschermen. Ook willen ze dat het (online) stalken en cyberpesten aan banden wordt gelegd.

De minister geeft aan in overleg te gaan met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) om te kijken of de afspraken die zijn gemaakt over hun optreden bij agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak, in het geval van de jeugdbescherming voldoende werken of dat deze aangescherpt moeten worden.

"Daarnaast wil ik het gesprek aangaan met Facebook om ervoor te zorgen dat bedreigingen snel verwijderd kunnen worden."