Hans Kraay jr. in FC Rijnmond

FOX Sports-verslaggever Hans Kraay jr. is maandag te gast in voetbaltalkshow FC Rijnmond. Samen met presentator Peter van Drunen, analist Emile Schelvis en Feyenoord-watcher Sinclair Bischop bespreken we onder meer de eerste wedstrijd van Feyenoord onder leiding van hoofdcoach Dick Advocaat.

Feyenoord won in Venlo met 3-0 van het ploeterende VVV. Aan de desk zal het gaan over in hoeverre de hand van Dick Advocaat al te zien was en of de terugkeer van Van der Heijden in de basis een succes was.

Ook is er aandacht voor de overige regioploegen in het betaalde voetbal. Zo speelde Sparta verdienstelijk met 2-2 gelijk tegen PSV, een wedstrijd die ook zomaar in een zege van Sparta had kunnen eindigen.

FC Rijnmond begint maandagmiddag om 17:15 uur en wordt tot de volgende dag ieder uur herhaald.