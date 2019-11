Hans Kraay jr. in FC Rijnmond: ‘Met dit AZ is plek drie een utopie voor Feyenoord’

Hans Kraay jr in FC Rijnmond.

FOX Sports-verslaggever Hans Kraay jr. ziet het niet meer gebeuren dat Feyenoord derde wordt. Daar is AZ volgens hem te goed voor, zei hij in FC Rijnmond. “Met dit AZ is de derde plek een utopie voor Feyenoord.”

Volgens Kraay gaat Feyenoord onder trainer Dick Advocaat om plek vier strijden. “Feyenoord heeft geen Teun Koopmeiners, Calvin Stengs en Myron Boadu. Als Feyenoord een mega discipline gaat tonen en keihard werkt, gaat het met Vitesse en FC Utrecht om plek vier strijden.”

In het harde werken geeft Kraay een verschil aan tussen Jaap Stam als trainer of Advocaat. “Iemand als Steven Berghuis of Sam Larsson kan nog wel eens geïrriteerd weglopen. Dat gebeurt onder Advocaat echt niet.”

FC Rijnmond ging verder over Jan-Arie van der Heijden en Marcos Senisi, over het niet aanstellen van Robert Eenhoorn als directeur van Feyenoord en over de 2-2 van Sparta tegen PSV.

