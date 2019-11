Plaatjes draaien op Radio Rijnmond: mail je keuze

Elke dag stopt Reint Jan Potze 25 singletjes in zijn 45-toerenkoffer. Welke plaat haal jij eruit? Waarom juist die? Voor wie? Heb je een speciale boodschap? Of een mooie herinnering?

Omdat er een storing zit in het gebruikelijke keuzeformulier, kun je vandaag je keuze per e-mail doorgegeven. Zet je naam, woonplaats en telefoonnummer erbij en vertel waarom juist die plaat gedraaid moet worden.

Het e-mailadres is: 45 toeren@rijnmond.nl

Dit zit er vandaag in de platenkoffer:

(** = tweede kans *** = laatste kans)



*** LEVEL 42 - To be with you again

*** THE KLF - Justified and ancient

*** STILLS-YOUNG BAND - Long may you run

*** MARDI GRAS - Girl I've got news for you

** PAUL & PAULA - Hey Paula

** TEMPTATIONS - My girl

** RICKY GORDON - Such a night

** MISTRAL - Jamie

** GOLDEN EARRING - Instant poetry

** RAYDIO - Jack and Jill

** SIMPLE MINDS - Chelsea girl

** 'T LEF - Dansen met verdriet

** FLASH & THE PAN - Waiting for a train

** NICK KAMEN - Each time you break my heart

** VULCANO - Een beetje van dit

DAVID BOWIE - Ziggy Stardust

ROD STEWART - I don't want to talk about it

GEORGE MCCRAE - Sing a happy song

SASKIA & SERGE - De kleine dingen

EDDIE HOWELL - Man from Manhattan

CHRIS FARLOWE - Out of time

LONG JOHN BALDRY - Let the heartaches begin

WHAM - Bad boys

SIMPLY RED - The right thing

U2 - The unforgettable fire