Ondernemers in de problemen door klagende flatbewoners IJsselmonde

Steeds meer mensen van buiten IJsselmonde parkeren hun busjes en vrachtwagens aan de Olympiaweg. Dit tot grote irritatie van omwonenden, want die kunnen hun auto's daardoor vaak niet meer kwijt én ze hebben last van luidruchtige chauffeurs.

"De overlast bestaat voornamelijk uit herrie 's nachts. De wagens worden vrij vroeg gestart en dat niet alleen: je hebt ook van die ventilatoren erop staan die de hele nacht doorgaan. En dan hebben ze soms ook nog werkoverleg om 03:00 uur 's nachts", zegt Natascha de Kramer, die op de tweede etage van de flat pal naast de parkeerplaatsen woont. "Daar wordt je niet echt vrolijk van en het is bijna elke dag."

De gebiedscommissie wil de wagens daarom per 1 januari uit de wijk bannen. De meeste omwonenden zijn blij, maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn namelijk ook IJsselmonders die zelf een vrachtwagen of busje hebben, zoals marktkoopvrouw Ayfer Bacabak. Ze verkoopt groente en fruit. Zij kan door het nieuwe plan haar Daf straks nergens meer parkeren.

Ondernemers: geen overlast

"Er is inderdaad overlast, maar dat is meestal van vrachtwagens met buitenlandse kentekens", zegt Ayfer. "Die staan hier al maanden niet meer tussen. Die zijn al weg."

Ook vrachtwagenchauffeur Herman de Jong kan zich niet vinden in de klachten van geluidsoverlast. "Er is helemaal geen sprake van overlast. Als je je vrachtwagen start, ben je vaak binnen twee minuten weg."

De ondernemers maken zich zorgen over hoe het straks verder moet als het stadsbestuur instemt met het plan. Ze hebben dan ook bezwaar gemaakt. Ayfer: "Wij kunnen onze vrachtwagens nu eenmaal niet opvouwen en in onze broekzak doen. Dat gaat niet, hè?"

Bewonersvergunning

Ze zouden daarom graag een bewonersvergunning willen voor hun wagens, zoals dat in Ridderkerk, Barendrecht en Oud-Beijerland al gebeurt.

Herman: "De mooiste oplossing zou zijn dat wij een eigen parkeerplaats zouden kunnen bemachtigen, waar wij veilig kunnen parkeren." Ayfer is het daar mee eens. "Dat zou ideaal zijn. Dan zijn de bewoners van ons af en zijn wij van onze problemen af. Nu zijn er namelijk geen alternatieven. Wij moeten hier per 1 januari weg, maar waar we dan naartoe moeten weet niemand."