Bezorgde ouders Spijkenisse voeren actie na steekpartij

Bezorgde ouders in Spijkenisse lopen maandagmiddag gezamenlijk naar het gemeentehuis van Nissewaard om daar hun zorgen te uiten over de veiligheid van hun kinderen.

Dat meldt de Volkspartij Nissewaard op Facebook, die zich bij de actie van de ouders heeft gevoegd. Aanleiding voor de actie van de ouders is onder meer de steekpartij zaterdagavond in Spijkenisse. In de hal van metrostation Heemraadlaan werd na een ruzie een jongen van 14 jaar neergestoken. De politie pakte na een achtervolging twee uur later een 13-jarige jongen op als verdachte.



Burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard deed daarna een oproep aan de jongeren in zijn gemeente om zich uit te spreken tegen het wapenbezit en het gebruik van wapens. "Dit is geen leeftijd om met steekwapens bezig te zijn", zei Van Oosten. "Laat staan deze in te zetten."



Na het incident spraken ouders uit Spijkenisse hun zorgen uit op Facebook over de veiligheid van hun kinderen. "Kunnen we als ouders een keer allemaal de koppen bij elkaar steken, of je nu blauw,wit, groen of zwart bent?", vroeg een van hen zich af.

"Onze kinderen in de gemeente kunnen echt niet meer veilig buiten lopen of spelen. Helaas is dat vandaag weer duidelijk geworden", zo luidde het bericht zaterdag. "Ik ben van mening dat we als ouders eens samen met de gemeente moeten gaan kijken naar een passende en kloppende oplossing."

Hoeveel ouders maandagmiddag meedoen aan de actie is niet bekend. De politie zegt op de hoogte te zijn van de actie, maar weet niet hoe groot het aantal ouders is dat mee gaat lopen. De Volkspartij Nissewaard zegt vijftig tot honderdvijftig ouders te verwachten.

Samen vertrekken de ouders rond 15:30 uur vanaf de Oude Dorpskerk in Spijkenisse en lopen dan richting het gemeentehuis aan de Raadhuislaan.

Daar zal een van de bezorgde ouders vragen om een gesprek met de gemeente. Ook overhandigen de ouders vragen aan de gemeente die ze samen hebben opgesteld. Volgens de Volkspartij Nissewaard moet het een vreedzaam protest worden.