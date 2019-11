Podcast: 'Een droomstart voor Dick Advocaat'

In onze wekelijkse podcast van de sportredactie van RTV Rijnmond gaat het natuurlijk over het debuut van Dick Advocaat als trainer van Feyenoord. Zijn team boekte een 3-0 overwinning op VVV. Is het lek nu eindelijk boven? En Sparta hield PSV zaterdagavond knap op 2-2, al had er misschien meer in gezeten.