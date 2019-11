Feyenoord-Young Boys onder leiding van Pawel Gil

De Poolse scheidsrechter Pawel Gil is aangesteld om de wedstrijd Feyenoord - Young Boys van aankomende donderdag te fluiten.

Het is de eerste Europese groepswedstrijd die Gil dit seizoen onder zijn hoede neemt. Konrad Sapela en Marsin Borkowski zijn de grensrechters en Piotr Lasyk is de vierde official.

Feyenoord hoopt in de Kuip revanche te nemen op Young Boys, na de 2-0 nederlaag van twee weken geleden. De mannen van Dick Advocaat staan op de laatste plaats in Groep G met een achterstand van drie punten op de ploeg uit Bern.

De wedstrijd begint donderdag om 21:00 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.