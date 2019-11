Expert over abonnementen: 'Vraag jezelf af: heb ik dit écht nodig?'

Tegenwoordig kan je op bijna alles een abonnement nemen: van fietsen tot maaltijden en van de krant tot televisie. Het is best aannemelijk dat je door al deze verschillende abonnementen het overzicht kwijt raakt. Hoe houd je jouw uitgaven onder controle? Rijnmondexpert Karin Radstaad, van het Nibud, geeft antwoord.

De gemiddelde Nederlander heeft rond de vijf à vijftien abonnementen. Sommige abonnementen zijn onderdeel van de vaste lasten geworden. Het wordt namelijk automatisch afgeschreven en je weet op een gegeven moment gewoon niet meer wat er maandelijks allemaal uit gaat aan abonnementen.

Maak een lijstje

Volgens Radstaad kun je het overzicht over deze abonnementen houden door een lijstje te maken. "Het is handig om een overzicht te maken van de abonnementen die je allemaal hebt en een bedrag in te vullen van wat het je maandelijks kost. Het is goed om je dan af te vragen: 'Wat heb ik nou écht nodig?'"

Hiernaast kan je kijken hoeveel het zou kosten als je het product aanschaft. Op deze manier heb je eenmalige hoge kosten, maar dit is op de lange termijn vaak goedkoper dan een maandelijks abonnement.

Het is ook handig om abonnementen met elkaar te vergelijken. Misschien is er wel een soortgelijk abonnement dat een stuk goedkoper is.