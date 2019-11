Youp van 't Hek hervat optredens na onwelwording

"GROEN LICHT van de dokter!", twitterde de 65-jarige cabaretier maandagmiddag. Volgens zijn manager ging het om een "medisch malheur". In verband met de privacy van Van 't Hek wilde hij geen details geven. "Er was in ieder geval niets met zijn hart en ook had hij geen TIA of iets dergelijks", aldus de zegsman.

Van 't Hek raakte vrijdag onwel. Ongeveer twintig minuten na het begin van zijn derde voorstelling in het Rotterdamse theater zei hij: 'Ik ga even van het podium want ik voel me niet zo goed'.



Eén van de toeschouwers vertelde Rijnmond vanuit de foyer dat het daarna even stil bleef in de zaal. "Ze kwamen vertellen dat hij voor de zekerheid naar het ziekenhuis werd gebracht en dat we even in de zaal moesten wachten tot hij in de ambulance zat."

Een woordvoerder liet al snel weten dat de 65-jarige Van 't Hek goed aanspreekbaar was. Hij werd voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht en mocht een dag later weer naar huis. Wel moest ook de show van zaterdag worden geschrapt.

Beide voorstellingen worden ingehaald op 5 en 6 januari in het Oude Luxor. Youp van 't Hek staat bijna twintig keer in het theater in het centrum van Rotterdam.



Van 't Hek werd al eerder onwel op het podium. Eind 2015 moest hij een zware hartoperatie ondergaan nadat hij meermaals niet goed was geworden tijdens een voorstelling. In de loop van 2016 hervatte hij zijn optredens.

Komende donderdag is een gesprek met Youp van 't Hek te horen op Radio Rijnmond, tussen 19:00 uur en 20:00 uur met Ruud de Boer.