Kunstenaar uit Spijkenisse airbrusht nieuwe pinautomaat op plek van plofkraak

Opeens hing ‘ie daar: een op het oog echte, nieuwe pinautomaat bij winkelcentrum ’t Plateau in Spijkenisse, op de plek waar bijna twee weken geleden een plofkraak op de automaat plaatsvond. Toch is het geen echte pinautomaat, maar een airbrush-kunstwerk van Jeffrey de Regt uit Spijkenisse: “Om de spanning een beetje weg te halen.”

De Regt, airbrushartiest uit Spijkenisse, liep vrijdag met zijn vrouw langs de plek waar eind vorige maand een pinautomaat werd opgeblazen. Het was de tweede plofkraak van een reeks van plofkraken in onze regio.



“We waren de hond aan het uitlaten en liepen er weer eens langs. Dat zag er ook eigenlijk niet uit. Mijn vrouw zei: ‘Kan je daar niet op airbrushen? Een pinautomaat?’ Toen hebben we twee platen gekocht en zijn vrijdag meteen begonnen.”

Met airbrush wordt een kunstwerk gespoten met verf uit spuitbussen. Zaterdagavond had De Regt zijn werk klaar. “Toen dacht ik: ik doe het gewoon, als ludieke actie uit mezelf.” De ‘pinautomaat’ werd opgehangen op de plek waar ooit eentje hing. “Om het beeld weer een beetje terug te krijgen zoals het was.”

De airbrushkunstenaar uit Spijkenisse krijgt er veel positieve reacties op, maar ook een aantal negatieve. Zo heeft de Primera, dat naast de automaat waar de plofkraak op plaatsvond gevestigd is, liever niet dat het kunstwerk er blijft hangen. “De Primera wil het er toch liever af hebben, dus halen we ‘m vanavond maar weer weg. Ik vind dat toch wel een beetje zonde, want ik heb er wel wat tijd ingestoken.”

De Regt heeft een doel met het kunstwerk: er moet volgens hem meer ruimte voor positiviteit komen. “Het was bedoeld om de spanning er een beetje af te halen. Dat er om gelachen kan worden. Iedereen is zo depressief tegenwoordig. Er wordt teveel negatief nieuws gebracht.”