Lust for Life levert Nederlands Fotomuseum record op

Het Nederlands Fotomuseum heeft het afgelopen jaar met de fototentoonstelling Lust for Life een recordaantal aan bezoekers getrokken. In Rotterdam bezochten 67 duizend mensen de tentoonstelling van de Amsterdamse fotograaf Ed van der Elsken.

Voor deze expositie werden 42 duizend foto's gerestaureerd. Het Fotomuseum luidde in 2016 de noodklok. De schimmel op de dia's moest zo snel mogelijk worden verwijderd, anders zou het werk voorgoed verloren gaan. In november 2018 werd de laatste dia schoongemaakt. De foto's zijn uiteindelijk veiliggesteld.

Lust for Life is de eerste overzichtstentoonstelling gewijd aan het kleurenwerk van Van der Elsken. Het Fotomuseum noemt Van der Elsken een 'mensenfotograaf' in hart en nieren. "Hij maakte geen onderscheid in kleur, leeftijd, sociale klasse of wat dan ook", zo omschrijft het museum.