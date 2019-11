Politie over drugshandel Zevenkamp: 'Dit moest worden gestopt'

De politie heeft zaterdag bij een grote controle in de Rotterdamse wijk Zevenkamp vier mensen aangehouden. Een van de verdachten die tegen de lamp liepen, moest nog 24 dagen zitten.

Twee anderen hadden wapens bij zich en de vierde had drugs bij zich. Nog eens negen mensen gingen op de bon, onder meer voor het rijden zonder rijbewijs of verzekering.

Aanleiding voor de controle in Zevenkamp waren vermoedens dat er op meerdere plekken in de wijk werd gehandeld in drugs.

"Dit moest worden gestopt", aldus de politie maandagmiddag. "Vandaar dat er voor afgelopen zaterdag een actie is voorbereid door verschillende afdelingen van de politie in Rotterdam-Oost."