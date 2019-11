Alle cliënten van Naborgh overgedragen aan andere zorgaanbieders

Thuiszorgorganisatie Naborgh in Rotterdam, dat van de inspectie moest stoppen, heeft alle cliënten overgedragen aan andere zorgaanbieders. Daarmee is de boete van maximaal 70 duizend euro die de organisatie boven het hoofd hing van tafel.

Naborgh mocht begin oktober van de inspectie geen zorg meer verlenen, omdat de organisatie niet voldeed aan acht van de twaalf getoetste normen. Desondanks werden er wel nieuwe cliënten aangenomen. Ook bleek dat er te weinig bevoegd personeel was om goede en veilige zorg te verlenen.



De inspectie had daarom Naborgh opgelegd alle cliënten en hun dossiers over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Maar daar was eind oktober nog steeds geen sprake van. Ook bleek de organisatie op dat moment nog steeds zorg te verlenen. De inspectie dreigde daarom met een boete van maximaal 70 duizend euro, als Naborgh zich niet aan de regels zou blijven houden.Doordat inmiddels is geconstateerd dat alle cliënten zijn overgedragen naar andere aanbieders, heeft de inspectie maandag besloten de zogenoemde last onder dwangsom in te trekken. Naborgh mag pas weer zorg verlenen als zij weer voldoet aan de door de inspectie gestelde eisen.