Ondernemer 'groeit' plastic, papier en beton

Van Gils vertelt dat hij tijdens een reis naar Borneo geconfronteerd werd met zwaar vervuilde gebieden, die vol liggen met plastic, en met opvangen vol orang-oetans die hun 'huis' kwijt zijn door de ontbossing. "Dit raakte mij zo gigantisch. Ik moest iets doen." Hij zegde zijn baan als ICT-er op bij de gemeente en ging aan de slag.

Missie

Het vinden van vervangende producten, die dus niet slecht zijn voor het milieu, werd zijn missie. "We moeten over. Het kan zo niet doorgaan."

Zo kwam hij op het idee voor het gebruik van olifantsgras in Nederland voor het maken van papier, bio-plastic en sinds een week of twee ook milieuvriendelijk beton.

Olifantsgras groeit gigantisch snel. Daarnaast heeft het geen onkruidbestrijdingsmiddelen, bemesting of insecticide nodig. Een fijne bijkomstigheid is bovendien dat het gras grote hoeveelheden CO² opneemt. Jaarlijks kan ongeveer 20 ton olifantsgras per hectare worden geoogst. Het lokaal laten groeien van het gewas is extreem belangrijk. "Dit scheelt natuurlijk transport en daarmee ook heel veel CO² uitstoot."

'Geen geitenwollensokkenverhaal'

In 2013 werd het allereerste veld met Olifantsgras aangelegd in Rotterdam-Lombardijen. Binnenkort start hier de bouw van een nieuwe woningen, dit wordt dan ook de laatste oogst van dit veld. Maar, niet getreurd. Van Gilst heeft inmiddels velden door heel Nederland.

Er wordt voor de oogst uitsluitend gebruik van braakliggend terrein. Land dat bedoeld is voor het kweken van voeding wordt met rust gelaten.

Van Gils vindt het heel belangrijk dat mensen zien dat producten op een heel andere manier gemaakt kunnen worden. "Lokaal en op een manier die niet schadelijk is voor het milieu. En dat je echt tot producten kan komen die te gebruiken zijn. Geen geitenwollensokkenverhaal."