Bezorgde ouders houden protestmars in Spijkenisse na steekpartij

"Ik heb zelf een kleinzoon van elf jaar, dus je houdt op het moment je hart vast als je de kinderen naar buiten laat gaan. Daar moet echt wat aan gebeuren", aldus een van de deelneemsters aan de mars.

Een ander: "Je denkt toch aan je eigen kind, dat je eigen kind iets zou kunnen overkomen. Dat ze met wapens op zo'n jonge leeftijd lopen, kom op!"



De groep bezorgde ouders liep van vanaf de oude dorpskerk naar het gemeentehuis. Daar volgde een gesprek met burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard.

Aanleiding voor de actie van de ouders is onder meer de steekpartij zaterdagavond in Spijkenisse. In de hal van metrostation Heemraadlaan werd na een ruzie een jongen van 14 jaar neergestoken. De politie pakte na een achtervolging twee uur later een 13-jarige jongen op als verdachte.



Burgemeester Van Oosten deed daarna een oproep aan de jongeren in zijn gemeente om zich uit te spreken tegen het wapenbezit en het gebruik van wapens. "Dit is geen leeftijd om met steekwapens bezig te zijn", zei Van Oosten. "Laat staan deze in te zetten."