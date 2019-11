Van den Ham kritisch op samenwerking met Feyenoord

Het perspectief is niet heel goed bij FC Dordrecht. De club staat laatste in de Keuken Kampioen Divisie en bijzonder vol zijn de tribunes aan de Krommedijk niet. Aan de andere kant is er geen beter instapmoment voor Harry van den Ham om aan de slag als technisch manager van FC Dordrecht. "Dordrecht is mijn clubje."

Van den Ham was eerder als speler en als trainer verbonden aan FC Dordrecht. En met succes. In 2014 promoveerde hij met de Dordtenaren naar de eredivisie. Daarna werd hij assistent-trainer bij FC Utrecht en richtte hij zich later meer op zijn eigen bedrijf. "Ik heb altijd contact gehouden met mensen van de club", licht Van den Ham toe. "En het is altijd blijven kriebelen."

Voetbalverstand

Na een rol als speler en trainer wordt hij nu technisch manager. Een functie die Van den Ham nog niet eerder bekleedde. Van den Ham: "Ik weet wel dat ik verstand van voetbal heb. En van beleid maken. Maar wel in een andere rol. Als trainer heb je gelijk invloed op het resultaat. Als technisch manager moet je faciliteren voor de trainer/coach en daar ga ik mij op richten."

Van den Ham beschikte in het jaar van promotie over spelers als Funso King Ojo, Joris van Overeem en Warner Hahn. Spelers die gehaald werden door de toenmalig technisch manager Marco Boogers. "Als ik even goede spelers kan halen, als die Marco heeft gehaald, heeft Dordrecht een hele mooie toekomst", spreekt Van den Ham lachend.

Samenwerking Feyenoord

Van den Ham heeft nog weinig contact gehad met de spelers uit de huidige selectie, maar als hij naar de ploeg kijkt, heeft hij wel zijn vraagtekens bij het niveau van de huurlingen van Feyenoord. "Zijn deze spelers de spelers die we nodig hadden bij Dordrecht? Ik ben ooit eens met Martin van Geel gaan praten over Matthew Steenvoorden. Dat was een topper voor ons. Hopelijk gaat het weer deze kant op.

Als je zo'n samenwerking wil aangaan, moet je er allebei beter van worden. Zijn deze spelers klaar om naar Feyenoord 1 te gaan? Dat denk ik niet. Als we zo'n samenwerking hebben, moeten we er wel beiden beter van worden."