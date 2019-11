Defecte vrachtwagen op A16 zorgt voor vertraging

De vrachtwagen viel aan het begin van de avondspits stil tussen het Terbregseplein en Ridderkerk-Noord. Rond 17:00 uur was de vertraging opgelopen tot drie kwartier. Korte tijd later was de vrachtwagen weggesleept en kwam het verkeer weer mondjesmaat op gang.

Ook in Rotterdam zelf was het druk. Verkeer Zuid liep via de Maastunnel veertig minuten vertraging op.

Tegen het einde van de avondspits ging het mis op de A29. Op de verbindingsweg richting de A15 naar Ridderkerk-Noord raakten meerdere mensen gewond bij een aanrijding. De weg werd afgesloten om de hulpverlening goed mogelijk te maken.