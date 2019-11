Lutz eert gitaariconen: 'Maar pielen blijft het leukst'

Joris Lutz over Six String Sessions XL: 'Het gaat niet alleen om muziek, maar ook om verhalen'

Na het succes van vorig jaar staat Rotterdammer Joris Lutz dinsdagavond wederom in het Oude Luxor theater met zijn Six String Sessions XL. Tijdens deze avond worden liedjes van de grootste gitaariconen in de wereld gespeeld door verschillende gitaristen.

Vorig jaar werden de Six String Sessions voor het eerst georganiseerd. "We hebben toen tien gitaristen bij elkaar geharkt. Het was helemaal te gek!", blikt Lutz terug. "Het is een hoop werk, maar dat is het allemaal waard."



Het gaat dinsdagavond niet alleen om de muziek, maar ook om de verhalen. "Ik hoop dat we voor 24 uur klaar zijn", lacht Lutz.

In tegenstelling tot vorig jaar, is er een totaal andere line-up. Zo treden Crazy Rockers, Marcel de Groot, Dusty Ciggaar en Yori Swart op.

Lutz zal ook te horen zijn bij de Six String Sessions XL. Hij speelt dan gitaar en zingt mee. "Pielen is het leukste. Dat doe ik het liefste voor de televisie, tijdens de Champions League. Maar dat mag niet meer van mijn meisje", glimlacht Lutz.