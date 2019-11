Vijftig jaar arbeidsmigratie: 'Ik werd met open armen ontvangen'

Vijftig jaar geleden immigreerde de Griek Lambros Babalidis naar Rotterdam, om bij de RDM te werken als kraanmachinist. Hoewel hij meer dan welkom was, 'was er behalve werk helemaal niets voor mij'.

Het is één van de tientallen verhalen die vanaf maandag te zien en te lezen zijn in de tentoonstelling over vijftig jaar arbeidsmigratie in wijkcentrum 't Klooster op Rotterdam Zuid.

Waarom naar Nederland?

Babalidis kreeg in Griekenland ruzie met een legersergeant toen hij 18 jaar oud was. Deze man zorgde ervoor dat Lambros nergens werk kon krijgen of een huis kon huren. Hij besloot uiteindelijk in het buitenland te gaan wonen en werken. "Een vriend van mij had een arbeidsbureau en ik hoorde dat ze mensen in Nederland zochten. Dus toen ik 23 jaar oud was, ben ik gegaan", vertelt Babalidis.

Niks geregeld

Nederland had toen voor arbeidsmigranten nog weinig geregeld. Werken konden ze in de fabrieken, maar niet iedereen zat op migranten te wachten. Babalidis wilde daar iets aan doen. "Ik zette het Platform Buitenlanders Rijnmond op. We waren de eersten die zich organiseerden", zegt de Griek. Doordat hij dit deed werd er tot drie keer toe gedreigd om hem Nederland uit te zetten.

Tientallen jaren is hij opgekomen voor arbeidsmigranten. Vandaag de dag is hij met pensioen. Zijn verhaal en dat van anderen zijn te zien in wijkcentrum 't Klooster op Rotterdam Zuid.