OM eist drie jaar cel tegen directeur Droom Wens

Stichting Droom Wens zou de dromen van kinderen, die een ingrijpende of traumatische ervaring achter de rug hebben gehad, verwezenlijken. Het grootste deel van het binnenkomende geld werd echter niet aan de kinderen besteed, maar aan de eigen wensen van de verdachte Capellenaar. Zo werd meer dan zeven ton uitgegeven in een casino, aan een Business Seat bij Excelsior en aan andere privé-uitgaven.



Volgens de officier van Justitie kon het bij Droom Wens misgaan omdat de 62-jarige Capellenaar als enige verantwoordelijk was voor de financiële handel en wandel. Hij had de volledige controle, omdat hij de stichting zo had ingericht dat hij zonder enige verantwoording en controle kon beschikken over het geld.



De officier rekent het de verdachte ook aan dat hij, naast het vertrouwen van de donateurs, ook andere goede doelen benadeeld. "Zij moeten vechten tegen het beeld dat de verdachte heeft opgeroepen."



Volgens de oprichter van de stichting is er sprake van een misverstand. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.