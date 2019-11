Schoonste cruiseschip heeft toch donkere rookpluimen

"Tsjonge wat walmt dat schip." De scheepsspotters kunnen er niet over uit: het 'zogenaamde' schoonste schip meerde maandag aan in Rotterdam, maar toch komen er donkere pluimen uit de schoorsteen. Hoe kan dat nou?

"De Grandiosa kan op walstroom, maar Rotterdam heeft geen aansluiting dus we moeten het noodgedwongen wel op deze ouderwetse manier", verzucht Erik Schuffel, directeur van MSC Nederland.

Ook Mirjam Weeda kijkt bedenkelijk bij de uitstoot. Ze heeft al vijftig cruises gemaakt en doet daar verslag van op haar website cruisereiziger.nl. Zo weet ze dat Duitsland op een gegeven moment heeft besloten dat alle havens walstroom moesten aanleggen. "Dat zou voor Nederland ook heel goed zijn."

De tientallen cruiseschepen die Rotterdam aandoen, zorgen niet alleen voor veel inkomsten, maar ook voor veel luchtvervuiling in de stad.



Volgens woordvoerder Sjaak Poppe van Havenbedrijf Rotterdam is het een kwestie van vraag en aanbod. "Dit is een van de allereerste schepen die aan de stekker kan. Als er meer zulke schepen naar Rotterdam komen, zullen we zeker walstroom aanleggen."

Toch mag de MSC Grandiosa prat gaan op het predicaat schoonste, op zijn minst voor de rederij zelf en vermoedelijk voor de hele branche. Het schip heeft een slim filtersysteem dat in ieder geval de uitstoot flink beperkt. Ook zit het vol andere snufjes die het schip 'groener' en zuiniger dan ooit maken.

Wat dat betreft is de nieuwste telg van de MSC-vloot een voorbeeld voor anderen, stelt Nick Hoogeweij van Cruise Port Rotterdam. "Cruiseschepen dienen al aan hele strenge eisen te voldoen, anders mogen ze niet eens de haven binnenvaren."



De MSC Grandiosa wordt zaterdag gedoopt in Hamburg en gaat vanaf december cruisevakanties aanbieden rond de Middellandse Zee. Weeda: "Het is niet een van de meest luxe schepen, maar wel relatief goedkoop en ideaal voor familievakanties. Er zijn wel veel mensen aan boord, dus het kan druk zijn in de restaurants. Maar als ik een cijfer moet geven, dan krijgt de Grandiosa van mij een 8."