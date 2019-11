Celstraffen voor verkopen nep-concertkaarten

Een oplichtersbende heeft maandag celstraffen tot drie maanden opgelegd gekregen. De vier jonge mannen hebben via internet diverse slachtoffers opgelicht.

De mannen boden op Marktplaats en Facebook onder meer voetbal- en concertkaarten aan, terwijl ze die niet hadden. Zo dupeerden ze zeker 42 kopers in Rotterdam en omstreken.

De rechtbank rekent het ze zwaar aan dat ze uiterst geraffineerd te werk zijn gegaan. Ook werd het vertrouwen van mede-scholieren misbruikt, werden pasjes misbruikt voor het financieel gewin van de verdachten en werd er geld van de rekening van mede-scholieren gestolen.

Toch heeft de rechtbank fors lagere straffen opgelegd dan de officier van Justitie eiste. Die vroeg om gevangenisstraffen tot 24 maanden. De zwaarste straf die de rechter oplegde, is een celstraf van 203 dagen, waarvan 120 dagen voorwaardelijk.



Volgens de rechtbank is niet bewezen dat er sprake was van een criminele organisatie. Ook hield de rechtbank rekening met de leeftijd van de verdachten. Zeker één van hen is minderjarig.