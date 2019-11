Jeugdzorg-medewerker Suzy moest onderduiken na bedreigingen

Bijna dagelijks kreeg Suzy*, die in Rotterdam werkzaam is als jeugdbeschermingsmedewerker, te maken met cliënten die haar de huid vol scholden. Maar een paar maanden geleden ging het zo ver, dat zij met haar gezin moest onderduiken. "Ineens staat heel je leven dan op zijn kop."

Het zijn dit soort incidenten die steeds vaker voorkomen in de jeugdzorg. En in het geval van Suzy betekende dit dat zij met haar man en twee jonge kinderen ruim vier weken moest onderduiken op een ander adres. "Je bent compleet in paniek, maar weet tegelijkertijd niet hoe je dat moet uitleggen aan je kinderen. Dat brengt echt een gigantisch grote emotionele last met zich mee", legt ze uit. "De bedreigingen waren na een tijdje niet alleen maar op mij gericht, maar ook aan mijn gezin en mijn kinderen. Dat ging vooral via social media"

Oproep

Zondagavond kondigde minister Sander Dekker van rechtsbescherming al aan dat hij binnenkort in gesprek gaat met het OM, politie en social media-platforms als Facebook, om dit probleem aan de kaak te stellen. Hij reageerde hiermee op de noodkreet van zestien instellingen die jeugdbescherming verlenen in Nederland. "Ik hoop ook dat er echt wat gebeurt, en dat het niet alleen bij stoere praat blijft", zegt Arina Kruithof, bestuurder van Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond.

Kruithof ziet graag verschillende maatregelen, waaronder een noodlijn die medewerkers kunnen bellen als een situatie uit de hand loopt. Suzy zelf weet als geen ander dat het namelijk een moeizaam traject was vanaf het moment dat ze aangifte ging doen en denkt ook dat onder andere een noodlijn toekomstige slachtoffers kan helpen.

"Dit soort extreme gevallen komen ook niet dagelijks voor, dus niemand wist destijds echt wat ze met deze zaak aan moesten", zo legt ze uit. "En er moeten ook echt flinkere straffen voor worden uitgedeeld, zodat iedereen die dit doet, weet wat ze staat te wachten. Nu word je dagelijks uitgescholden en wordt het maar getolereerd en gaat iedereen door."

Suzy is een halfjaar na dato nog in afwachting van haar rechtszaak tegen de betreffende cliënt. Maar stoppen met haar werk, dat wil ze niet. "Mijn hart ligt nog steeds bij dit werk, maar als het tegelijkertijd zoveel impact kan hebben en je zo diep kan raken dan vraag je je wel af of je er verder mee wil. Ik wil het dus heel graag, maar weet nog niet hoe..."

*Echte naam bekend bij redactie