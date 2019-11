Stakende leraren bakken pannenkoeken voor ouderen

Leerkrachten leggen woensdag naar verwachting massaal het werk neer. Zo ook de leraren van IKC 't Nokkenwiel in Alblasserdam. Maar de leraren steken wel degelijk de handen uit de mouwen woensdag: ze gaan namelijk een handje helpen in de zorg.

Ook de zorg verdient extra handen, vindt adjunct-directeur Lonneke van den Anker. Daarom heeft de school besloten ondersteuning te bieden in verpleeghuis De Alblashof. Voor de bewoners worden woensdag door de leerkrachten pannenkoeken gebakken.

Volgens Van den Anker is het onderwijsgeld dat is beloofd welkom, maar is de onzekerheid over de noodzakelijke investeringen in het onderwijs voor de toekomst niet weggenomen. Daarom wil de school door de staking toch aandacht vragen de problemen in het onderwijs.